Menem é convocado a depor na Justiça O ex-presidente Carlos Menem foi convocado pela Justiça a dar explicações sobre uma conta de US$ 600 mil que admitiu possuir na Suíça. Candidato às próximas eleições presidenciais, Menem deverá declarar, no dia 23 de setembro, como "suspeito" na investigação realizada pelo juiz federal Norberto Oyarbide. Na semana que vem, no dia 28, o ex-presidente deverá comparecer novamente aos tribunais. Neste caso, para dar explicações sobre as denúncias de venda ilegal de armas ao Equador e à Croácia, países que, na ocasião estavam em guerra e embargados pela ONU (Organização das Nações Unidas). Foi por este processo que o ex-presidente cumpriu seis meses de prisão domiciliar. Na época, recém-casado com a ex-miss mundo e sua atual mulher Cecília Bolocco, ele ironizou: "Nunca soube de uma lua de mel tão longa. Devo até agradecer aos juízes por isso". Ontem, indignado com a convocação da Justiça, seu irmão, o senador Eduardo Menem, disse que o processo não tem importância, mas o objetivo de "prejudicar" a candidatura do ex-presidente. O juiz Oyarbide vai embarcar nos próximos dias para a Suíça, onde pretende investigar pessoalmente a conta de Menem. Seja pela política ou por processos na Justiça, o ex-presidente está novamente no centro dos acontecimentos. O ex-jogador Diego Armando Maradona, que vai ter um programa de TV, declarou que vai votar em Menem. "Menem é o único capaz de tirar a Argentina dessa situação. Outra coisa, vocês acham que ele foi quem deixou o País nestas condições?", perguntou ao apresentador do programa América. Ao que o entrevistador respondeu: "Não, (o ex-presidente) De la Rúa também". Arquiinimigo do presidente Eduardo Duhalde, que anunciou que discutirá, no mês que vem, a situação da sua conta na Suíça com o colega daquele país Kaspar Villiger, Menem divulgou uma nota condenando as regras para as próximas eleições. E disse que vai recorrer, ele mesmo, se for preciso, até à Suprema Corte contra os decretos de Duhalde que definem as regras para as próximas eleições presidenciais, marcadas para 30 de março. No texto, o ex-presidente, afirma: "O governo está tentando confundir ao defender decretos ilegais e regras discriminatórias para depois adiar as eleições do dia 30 de março e prolongar sua permanência até o dia dez de dezembro". Menem continuou: "Este é um governo que desvalorizou, pesificou e não paga a dívida externa. E a única boa medida que tomou até agora foi a de anunciar a antecipação das eleições". Duhalde e Menem são do mesmo partido, o PJ (Partido Justicialista, peronista). Diferente dos outros candidatos, o ex-presidente defende que as convenções marcadas para o dia 24 de novembro tenham voto limitado dos afiliados do próprio partido e que não sejam abertas a todos como definem os decretos de Duhalde. Para os constitucionalistas, a convocação das eleições nasceu questionada, já que segundo a carta argentina para antecipar o mandato que era de De la Rúa, o atual presidente deveria ter primeiro enviado sua renúncia ao Congresso. Nada disso foi feito. Agora, o processo eleitoral ganha um capítulo político e jurídico a cada dia. A candidata presidencial Elisa Carrió, do partido ARI (Alternativa por uma República de Iguais), que até pouco tempo liderava as pesquisas de opinião, mas vai perdendo terreno para o ex-presidente Adolfo Rodríguez Saá, anunciou que suspenderá sua campanha. Mas que não vai deixar de ser candidata. Sua meta é conseguir que a eleição presidencial do dia 30 de março seja ampliada para a renovação de todos os mandatos. A idéia não sensibiliza a todos, já que aqui as eleições têm diferentes datas nas províncias e muitos legisla dores assumiram em outubro passado. O objetivo de Rodríguez Saá, que também é peronista, é outro, antecipar as eleições para este ano. Ele foi presidente durante sete dias no ano passado e o autor da declaração do default, decisão que na época foi aplaudida de pé pelos congressistas. Tanta confusão divide a opinião também dos analistas. "Deste jeito, não haverá convenção no dia 24 de novembro", avaliou Ricardo Rouvier. "Acho que as convenções serão realizadas. Mas da direita à esquerda o que mais se lamenta é que Carlos Reutemann não tenha sido candidato", afirmou Manuel Mora y Araujo. O ex-piloto de automóveis Carlos Reutemann, conhecido como "Lole", amigo e da geração de Emerson Fitipaldi, desistiu da candidatura, justificando: "Vi coisas que não goste i. Estas disputas dentro do meu partido, o Justicialista, são sujas".