Menem tem 70% de rejeição, mas lidera preferências A opinião dos argentinos sobre alguns dos principais pré-candidatos à Presidência é no mínimo curiosa. Segundo uma pesquisa da consultoria Romer e Associados, da socióloga Graciela Romer, o ex-presidente Carlos Menem é o campeão da imagem negativa com 70% de rejeição, seguido de longe pela candidata de oposição, Elisa Carrió (Alternativa para uma República de Iguais-ARI), com 30%. Menem obteve somente 12% de imagem positiva, ocupando o último lugar entre 10 pré-candidatos, enquanto Elisa Carrió aparece com 36% de imagem positiva, liderando o ranking. Porém, a pesquisa aponta Carlos Menem como o líder na intenção de votos com 18% da preferência do eleitorado, seguido por outro peronista do Partido Justicialista, Adolfo Rodríguez Saá, com 14%, enquanto que Elisa Carrió, a que possui a melhor imagem na pesquisa, surge somente em terceiro lugar, com 12% dos votos. Em algumas regiões, como a capital federal, Menem abarca nada menos que 80% de imagem negativa. Mas surge a pergunta: como uma pessoa com 70% e até 80% de imagem negativa pode ser o primeiro na pesquisa de intenção de votos? A resposta é única: a época de Menem (1989-1999) foi a preferida da população. O taxista Ramiro Diaz, de 54 anos, sintetiza bem o paradoxo argentino ao dizer que "o que me interessa é quando o relógio aqui (apontando para o taxímetro) marcava 2,30 pesos, eu tinha nas minhas mãos 2,30 dólares. 2,30 dólares", repetiu. Ramiro reclama que nos tempos da conversibilidade, "seu dinheiro valia mais, ganhava melhor, tinha mais passageiros e não precisava trabalhar dia e noite". A opinião do taxista é compartilhada por 36% dos argentinos entrevistados durante a pesquisa da consultoria Ipsos-Mora e Araújo para o jornal La Nación. Para estes, a época de Carlos Menem foi o melhor período econômico do país. O único presidente que teve uma aprovação próxima à de Menem, foi o próprio Juan Domingo Perón que obteve 15%. Com 8% empataram os governos de Raúl Alfonsín e da ditadura militar. A pesquisa perguntou: "qual foi a melhor época econômica na história argentina?". Para o analista político Manuel Mora y Araújo, os resultados foram "impressionantes e é muito forte esta sensação de que os anos do governo de Menem não foram tão ruins, apesar de que muita gente não queira votá-lo por várias outras razões". Corrupção Dentre estas razões, destacam-se as acusações de que o governo de Carlos Menem foi o mais corrupto de todos os tempos, segundo as organizações populares e até o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que o colocou na lista dos "mais corruptos da América Latina". Inúmeros ex-ministros, assessores e funcionários do governo Menem respondem a processos por enriquecimento ilícito e outros do gênero da corrupção. O próprio Menem esteve preso por seis meses sob a acusação de liderar uma quadrilha de tráfico de armas para o Equador e a Croácia. O processo sobre o assunto ainda corre na Justiça, bem como o de ter ocultado suas supostas contas na Suiça.