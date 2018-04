Menor custo nas transações com isenção da CPMF A demora na votação do Projeto de Emenda Constitucional (PEC) que prorroga a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras (CPMF) deverá interromper, momentaneamente, a cobrança do tributo, reduzindo o custo das transações financeiras durante a suspensão. A cobrança termina em 17 de junho e não deve valer por cerca de dois meses. O analista José Costa Gonçalves, da Multi Stock Corretora, comenta que esse intervalo na cobrança da contribuição é uma boa oportunidade para quem pretende promover alterações na carteira de investimentos sem o pagamento da CPMF. O investidor poderá tirar mais proveito da suspensão temporária para migração de recursos ancorados em CDBs e títulos federais vendidos pelo Tesouro Direto, que têm vencimento definido e pagam o tributo em cada renovação. A movimentação de ações e dos fundos de ações ficará isenta de cobrança da contribuição a partir de 17 de junho. A incidência sobre fundos que misturam títulos de renda fixa e variável só ficará mais clara com a definição do texto final do projeto que prevê a isenção, diz Gonçalves. "A princípio, carteiras com 51% em ações ou mais se tornarão isentas." O vice-presidente do Comitê de Economia e Finanças da Associação Nacional dos Executivos de Finanças (Anefac), Miguel José Ribeiro de Oliveira, diz que o comércio de bens de maior valor será mais favorecido. "Se o comprador de um imóvel de R$ 70 mil esperar pelo intervalo de isenção, economizará R$ 266." Ribeiro comenta que, nesses casos, vale a pena fugir da CPMF.