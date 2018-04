Menor de 21 anos vai pagar meia entrada em SP Menores de 21 anos poderão economizar ao se divertir em São Paulo. A Câmara Municipal aprovou ontem projeto de lei que obriga cinemas, estádios de futebol, casas de espetáculo, teatros e outros estabelecimentos destinados ao lazer a conceder 50% de desconto no preço do ingresso para jovens até essa idade. O jovem só terá de apresentar documento de identidade ao comprar a entrada. O projeto, de autoria do vereador José Mentor (PT), vai agora à sanção da prefeita Marta Suplicy (PT). Caso seja aprovado por ela, um universo de crianças, adolescentes e jovens não precisará mais batalhar para conseguir a meia entrada na capital. É que a proposta não beneficia só estudantes. "É uma maneira de democratizar a cultura", disse o vereador, que até anteontem respondia pela liderança do governo na Câmara. Segundo ele, isso complementa a lei nacional da meia entrada, válida apenas para menores de 18 anos matriculados em algum curso regular. O projeto já tinha sido aprovado em primeira votação no ano passado. O vereador, porém, resolveu esperar a aprovação definitiva para não criar atrito com vereadores ligados a entidades estudantis, que conseguem parte de sua receita graças à emissão das carteiras de estudante. Caso entrasse em discussão com colegas por causa de um projeto pessoal, Mentor poderia comprometer a votação de outros projetos de interesse do Executivo na época. Esforço O projeto faz parte de um pacote negociado entre todos os vereadores para aprovação de projetos de interesse do governo (Veja abaixo). Ao todo, foram aprovados 19 projetos do Legislativo e outros devem ser apreciados hoje. Outra proposta que segue para análise da prefeita é a que permite à Prefeitura abrir licitação para exploração de áreas sob pontes e viadutos. A idéia é regularizar a ocupação mediante contrapartida financeira para a Prefeitura. "É uma maneira de aproveitar melhor locais invadidos", disse Antonio Carlos Rodrigues (PL), autor do projeto. "Um local que hoje é ruim pode ser ocupado por estabelecimentos comerciais que vão atrair a população." Rodrigues lembrou o caso de uma banca de frutas que funcionava sob um viaduto na Vila Mariana, zona sul. "Quando foi retirada, o local foi invadido por moradores de rua." O dinheiro obtido com as concessões, segundo ele, deve ser revertido para habitações sociais. Nabil Bonduki (PT) aprovou a idéia, mas acha que ela deve ser detalhada na Prefeitura para evitar problemas. "Uma escola de samba embaixo de um viaduto será um desastre para a população que vive na região." O pacote inclui propostas curiosas, que ainda dependem de segunda votação. Uma delas é de Raul Cortez (PPS). Ele quer que as escolas controlem o peso que as crianças carregam nas mochilas. Outra, da vereadora Ana Martins (PC do B), obriga o plantio de árvores frutíferas ou de flores em conjuntos habitacionais construídos em regime de mutirão e nos conjuntos Cingapura, idealizados pelo seu desafeto político, o ex-prefeito Paulo Maluf (PPB).