Menor inadimplência no sexto ano do Real A inadimplência do crediário registrada no sexto ano do Plano Real, entre julho de 1999 e junho de 2000, é a mais baixa desde o início da estabilização, mas ainda continua acima dos níveis históricos. De cada cem carnês com pagamentos atrasados acima de 30 dias, 7,6% não foram quitados durante o sexto ano do Plano Real. No primeiro ano da nova moeda, esse indicador de inadimplência líquida, que leva em conta o saldos entre os crediários em atraso e os carnês recuperados em relação ao total das consultas para venda financiada, era de 10,2%. O pico de 11,5% aconteceu no quinto ano do Plano. Apesar do recuo, esse indicador está acima da média de 5% recomenda pelos manuais de contabilidade, diz o economista da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Emílio Alfieri. No mês passado, o calote também recuou e a inadimplência líquida em junho foi 6,8% dos carnês a receber, ante 9,5% registrados no mesmo mês de 1999. O balanço da Associação também mostra que nos seis anos de Plano Real, as consultas para vendas à vista cresceram 110,6% e o volume de consultas para negócios a prazo aumentou 78,7%.