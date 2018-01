Menos carros recolhidos por inadimplência Dez mil carros devem ser resgatados, por falta de pagamento, das mãos dos clientes pelos bancos das montadoras este ano. Esse número é quase 80% inferior ao do ano passado e representa apenas um terço das apreensões registradas em 1998. A queda nos resgates dos carros financiados é explicada como uma conseqüência da diminuição da inadimplência, obtida graças à melhora da economia, a juros menores e também à maior flexibilidade das instituições financeiras no momento da renegociação das dívidas. "Nosso objetivo não é vender carro, menos ainda usado, por isso estamos tentando de todas as formas uma renegociação", explica José Romélio Brasil Ribeiro, diretor-executivo da Associação Nacional das Empresas Financeiras da Montadoras (Anef). Segundo Ribeiro, cada empresa associada tem uma fórmula própria para tentar manter um contrato, mas basicamente o que se oferece é um alargamento dos prazos e manutenção das taxas. Quando não há acordo, o carro retomado vai para leilão, na tentativa de os bancos reduzirem seus prejuízos. O cliente recebe devolução de dinheiro em caso de saldo positivo no leilão, mas é obrigado a pagar a diferença em situação inversa. Pagamento em dia Os bancos das montadoras estão oferecendo recursos de R$ 6,3 bilhões para os financiamentos, recorde em sua história. Calculam chegar ao final do ano com mais de um milhão de clientes ativos, com média de R$ 12,5 mil por contrato. Os associados da Anef comemoram a queda da inadimplência, agora na casa de 4,65%. Embora o índice internacionalmente aceito seja de 2,5%, os bancos vinham registrando mais de 5% de inadimplência nos últimos três anos. A queda das taxas de juros vêm atraindo mais consumidores para os financiamentos. A média atual é de 1,99%, mas a Volkswagen passa a operar com 1,89% e a Ford, com 1,92%.