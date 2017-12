Menos dinheiro estrangeiro na Bovespa A queda dos investimentos estrangeiros tem duas razões principais na opinião dos analistas: a preferência dos investidores por operar com os American Depositary Receipts (ADRs), os recibos de ações negociados na Bolsa de Nova Iorque, e a repercussão negativa do caso Eduardo Jorge, que envolve nomes de grande importância na política nacional. O grande temor dos investidores é de que, durante as investigações, sejam levantadas suspeitas em relação ao envolvimento do presidente Fernando Henrique Cardoso, o que comprometeria a credibilidade da política econômica do País. "O número mostra a retomada de uma tendência que foi interrompida no mês passado com as operações de troca de ações da Telefónica", diz o diretor de investimentos da Planner, Luiz Antônio Vaz das Neves. Ele explica que as operações de arbitragem com os papéis da Telesp e da Telefónica permitiram ganhos de até 4% aos investidores, e foram as responsáveis pelo volume de compras no mês de junho. Em julho, tudo voltou ao normal, diz. Mercado mais barato em Nova Iorque O diretor de Renda Variável do Lloyds TSB, Pedro Thomazoni, avalia que há uma contínua migração do mercado de ações brasileiro para o americano devido à diferença de custo das operações. No Brasil, elas são cerca de oito vezes mais caras do que em Nova Iorque, principalmente por conta da CPMF. "Antes do imposto voltar no ano passado, havia uma entrada firme de dinheiro estrangeiro. No mesmo dia em que a contribuição começou a valer novamente o número caiu 90%", diz Thomazoni. O analista crê que a saída irá se agravar com o lançamento de ADRs na bolsa americana. "Hoje, as principais ações brasileiras já têm ADRs e quase não são mais negociadas por estrangeiros aqui", explica. Política influencia resultado negativo Para o sócio-diretor da ClickInvest Gestão de Ativos, Gabriel Jafet, o escândalo Eduardo Jorge assustou o investidor estrangeiro. "Eles não gostam desse tipo de escândalos porque são riscos que não conseguem medir." Jafet acredita, porém, que os fundamentos macroeconômicos positivos do País conseguirão neutralizar o cenário político nebuloso, e o saldo tenderia a ser neutro. Um outro motivo para o déficit no investimento estrangeiro na bolsa seria, segundo Neves, da Planner, a freada no processo de privatização. "O Fundo Monetário nacional (FMI) não está satisfeito com o andamento do caso Banespa e o desfecho para a venda do Banco do Estado do Maranhão (BEM) e isso afeta de perto os interesses dos estrangeiros", conclui.