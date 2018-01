Menos imposto na telefonia O Ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, quer reduzir a alíquota do ICMS sobre ligações telefônicas de 25% para 15% . Segundo o ministro, já há um esforço político neste sentido. Pimenta disse que está disposto a comparecer a uma reunião do Conselho de Política Fazendária (Confaz), onde participam secretários estaduais da Fazenda, para pressionar pela redução do ICMS cobrado nas ligações telefônicas. Uma das preocupação é que está aumentando cada vez mais o número de chamadas internacionais por meio de operadoras do exterior (call-back) .