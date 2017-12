Menos incentivo para os contribuintes paulistas

Mas, por melhor que tenha sido a experiência com a Nota Fiscal Paulista, o governo estadual decidiu reduzir as restituições de 30% para 20% do ICMS efetivamente recolhido pelas empresas.

Ao mesmo tempo, foi alterado o calendário de liberação dos créditos: a partir deste mês, os valores que seriam creditados em outubro só estarão disponíveis em abril de 2016, com seis meses de atraso em relação à situação vigente até o mês passado.

Entre as justificativas da Secretaria da Fazenda para mudar o programa estão a queda da arrecadação do ICMS (de 4,1% no primeiro semestre, em relação a igual período do ano passado, segundo reportagem do Estado de 16/7), a preservação de investimentos e a manutenção de áreas prioritárias de atendimento, sem aumentar a tributação. O governo estima em R$ 600 milhões, neste ano, as receitas propiciadas pela mudança no programa. Mas os argumentos oficiais devem ser avaliados com cautela.

As novas regras criam o risco de menor adesão ao programa – afetando negativamente a arrecadação. A Secretaria da Fazenda admite esse risco e por isso vai elevar as premiações por sorteio aos contribuintes cadastrados. Os efeitos são duvidosos e a medida estimula o aspecto lúdico dos prêmios, em contraste com a ideia de cidadania fiscal.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É possível que os contribuintes se mantenham no programa, mas será gravosa a situação de entidades que dependem dos recursos para prestar bons serviços públicos justamente na área de saúde, em que os hospitais são ressarcidos com as tabelas desatualizadas do SUS.

O custo da recessão chega ao Estado e ainda mais aos contribuintes.