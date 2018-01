Mensalidade escolar puxa inflação da primeira quinzena Mesmo com a queda nos preços dos alimentos e de produtos de vestuário, a inflação da primeira quinzena de fevereiro, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), apresentou aquecimento, puxada, principalmente, pelos reajustes das passagens de ônibus e das mensalidades escolares. A variação ficou em 0,52%, ante 0,51% do mesmo período de janeiro, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas ouvidos pela Agência Estado, que esperavam algo em torno de 0,49% e 0,64%, e abaixo da mediana das estimativas, de 0,55%. No primeiro bimestre de 2006, o IPCA-15 acumulou alta de 1,03% e em 12 meses, de 5,47%. Maior impacto A alta sazonal (variações econômicas comuns em determinadas épocas do ano) das mensalidades escolares foi a que mais influenciou no aumento da taxa. No período, a valorização ficou em 5,38%, impactando o resultado final em 0,22 ponto porcentual. A concentração de reajustes nas passagens dos ônibus urbanos ficou em 1,96%. Passagens mais caras Estado Variação Brasília 10,70% Belo Horizonte 6,32% Rio de Janeiro 4,44% Porto Alegre 2,29% Ainda segundo o IBGE, o litro do álcool subiu 5,76%, com reflexos também no preço do litro da gasolina, que valorizou 0,75%. Além dos ônibus e dos combustíveis, outros itens do grupo Transportes - com alta total de 1,22% - ficaram mais caros. Entre eles, os mais significativos foram o transporte escolar, com 5,76%; seguro de veículos, com 3,07%; e conserto, com 1,73%. Alimentos Os alimentos ficaram 0,40% mais baratos, puxados, principalmente, pelos preços mais baixos do frango (-5,03%) e das carnes (-3,10%). Os artigos de vestuário, por sua vez, tiveram variação negativa de 0,28%.