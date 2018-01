Mensalidade influencia na escolha da faculdade As mensalidades dos cursos de faculdades e universidades particulares também influenciam o vestibulando na sua escolha. Os cursos mais concorridos e mais procurados também figuram na lista dos cursos mais caros. A tradição da instituição junto ao mercado de trabalho também pesa no preço da mensalidade. De acordo com coordenador de vestibulares do Anglo Vestibulares, Alberto Franscisco do Nascimento, o fator econômico é importante na hora da escolha da instituição de ensino. "As faculdades com mensalidades caras nem sempre são as mais tradicionais ou com melhor nível de ensino, por isso, o vestibulando deve ficar atento", explica. A mensalidade do curso de administração, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP) custa R$ 1.048,00 e na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), sai por R$ 1.068,00. Já no Mackenzie, a mensalidade da graduação em administração sai po R$ 453,75. O curso de direito também tem preços de mensalidades diferentes. Na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) a mensalidade sai por R$ 710,00. Na PUC de Campinas, a mensalidade custa R$ 530,00 e no Mackenzie a mensalidade está custando R$ 353,48. Na UniFMU Centro Universitário, a mensalidade do curso de direito custa R$ 570,10. O cursos de publicidade, jornalismo e turismo que estão entre os mais concorridos também têm preços elevados. A mensalidade do curso de publicidade na FAAP custa R$ 998,00 e na UniFMU, R$ 585,57. Na PUC-SP, a mensalidade de publicidade custa R$ 641,00. A mensalidade do curso de turismo na UniFMU é de R$ 439,18. O turismo da PUC de Campinas está custando R$ 576,00 por mês. O curso de jornalismo da Cásper Líbero custa R$ 431,00 por mês. O cursos de medicinas têm as mensalidades mais caras das instituições de ensino superior particulares. Na PUC-SP, a mensalidade custa R$ 1.710,00 e na PUC de Campinas o preço é de R$ 1.676,00. Veja mais informações nos links abaixo.