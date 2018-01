Mensalidades escolares puxarão inflação de fevereiro A principal pressão para a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) de fevereiro será dada pelas mensalidades escolares, segundo adiantou a gerente do Sistema de Índices de Preços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Eulina Nunes dos Santos. Isso porque o órgão faz a captação integral dos reajustes das mensalidades em fevereiro. Haverá impacto também dos reajustes já ocorridos - e em parte captados no IPCA de janeiro - nos ônibus urbanos no Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília. Eulina disse que a pressão das mensalidades poderá ser de tal magnitude, como ocorre anualmente, que venha a representar o mesmo papel que o álcool, com impacto de 0,11 porcentual, teve na inflação de janeiro. Queda Indagada se a alta das mensalidades impedirá uma queda do IPCA em fevereiro ante a taxa de janeiro, ela reiterou que não faz previsões, mas admitiu que em fevereiro do ano passado a taxa ficou praticamente igual a de janeiro (0,59% ante 0,58%), apesar de várias desacelerações de preços. Isso se deu, segundo Eulina, por causa do forte impacto das mensalidades.