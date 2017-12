Mercadante anuncia acordo para a reforma tributária O líder do governo no Senado, Aloizio Mercadante (PT-SP), anunciou, que está fechado o acordo suprapartidário em torno da reforma tributária. A expectativa do governo é a de votar a matéria amanhã na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e, no dia seguinte, em Plenário, segundo informação publicada no site do Senado. Mercadante diz ainda: "Aprovaremos o conjunto da reforma de uma só vez e a implementaremos em três etapas até 2007, com a criação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA). A informação de Mercadante foi dada depois de ele se reunir com os senadores Romero Jucá (PMDB-RR), relator da tributária; Renan Calheiros (AL), líder do PMDB; Tasso Jereissati (PSDB-CE); Edison Lobão (PFL-MA), presidente da CCJ; e Osmar Dias (PDT-PR). Segundo Lobão, "só um acidente" impedirá o cumprimento desse cronograma. Ele admitiu que uma parcela do PFL não está inteiramente de acordo com os termos do acordo, mas que isso não deverá impedir nem o exame da matéria e nem a sua aprovação. O líder do partido, José Agripino (RN), que participou de outras reuniões, esteve ausente do encontro de ontem. Diz ainda a nota que "o resultado da fusão de Proposta de Emenda Constitucional (PEC) aprovada na Câmara dos Deputados com propostas dos senadores Tasso Jereissati e Rodolpho Tourinho (PFL-BA), vai permitir, num primeiro momento, fechar as contas do governo em 2004. Isso será possível com a prorrogação por quatro anos da Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras (CPMF); e a manutenção do mecanismo de ajuste fiscal Desvinculação de Receitas da União (DRU). Para valer já em 2004 também deverão ser aprovados a partilha com os Estados e municípios de 25% da Contribuição sobre Intervenção no Domínio Econômico (Cide) e a criação do fundo para compensar os Estados pelas perdas com a desoneração das exportações".