Mercado aberto espera inflação de 0,44% para IPCA A Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto (Andima) informou nesta quinta-feira, em comunicado, projeção de 0,44% para a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) de dezembro. Segundo a organização, o resultado corresponde à média apurada entre os participantes do comitê da entidade, que é integrado por economistas das instituições financeiras atuantes do mercado e se reúne regularmente para analisar a conjuntura. O comitê também projeta cenários para a economia brasileira e divulga periodicamente projeções para o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) e para o IPCA, calculados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).