Mercado abre 2003 com o dólar em queda Depois de valorizar-se 52,85% durante o ano passado, o dólar começa 2003 sinalizando que seguirá a trajetória próxima à estabilidade que mostrou nos últimos dias de dezembro. Segundo operadores, o mercado está sem parâmetros novos vindos do noticiário e, enquanto aguarda os primeiros trabalhos de Lula e seu ministério, analisa os nomes escolhidos por Palocci para compor sua equipe. O fluxo deve falar mais alto na abertura dos negócios de hoje. E a perspectiva é de que o movimento de capitais seja levemente favorável ao País hoje e nos próximos dias. O dinheiro seria proveniente de captações feitas por instituições financeiras no exterior. Além disso, o mercado espera que, depois de mostrar uma transição de governo tranqüila, o Brasil atraia uma fatia dos recursos de investidores estrangeiros que normalmente são realocados nos emergentes todo o início de ano. O dado negativo pode ser o mercado externo. Os especialistas avaliam que tensões no exterior podem afetar o comportamento dos mercados internos. O dólar abriu em queda de 0,71%, cotado a R$ 3,515; em seguida, essa queda diminuiu, para 0,56% (RS$ 3,52).