Mercado abre dia nervoso Neste momento, a Nasdaq, bolsa eletrônica que reúne empresas de informática e tecnologia, está com queda de 6,3%. O índice Dow Jones, que reúne as principais empresas da Bolsa de Nova Iorque está com queda de 1,7%. A Bolsa de São Paulo está caindo 3,9%. O dólar neste momento está custando R$ 1,856 na ponta de venda, com alta de 0,81%. Os juros também estão subindo. Títulos de um ano prefixados, com base de 252 dias úteis, estão pagando juros de 22,3% ao ano, acima dos 21,98% do fechamento da semana passada. Esta é a base do swap prefixado, o que indica a perspectiva de juro para o longo prazo.