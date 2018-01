Mercado abre nervoso com a crise; dólar sobe e bolsa cai O mercado financeiro iniciou a sexta-feira nervoso com o aumento da crise política após as revelação do marqueteiro Duda Mendonça e na expectativa do pronunciamento do presidente Lula na reunião do Ministério. A bolsa de São Paulo abriu em queda de 1,47% e logo depois já caía mais de 2%. Nenhuma ação registra alta. O dólar começou a ser negociado em alta de 1,5% em relação ao fechamento de quinta-feira, para R$ 2,382.