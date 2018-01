Mercado abre nervoso; dólar sobe e bolsa cai O mercado financeiro iniciou a terça-feira como terminou a segunda: nervoso com os desdobramentos da crise política. Os investidores estão atentos ao depoimento na CPI de Renilda Souza, mulher do empresário Marcos Valério, e também ao provável vazamento de informações sobre as contas de Valério no banco Rural, consideradas como "pura pólvora" pela relator Osmar Serraglio (PMDB-PR). O dólar abriu os negócios em forte alta de 1,67%, mas reduziu a valorização para 0,65%. A bolsa começou o dia em baixa de 0,32%. Ontem, a queda de 3,39% foi resultado de venda de investidores estrangeiros. O mercado de juros também abriu o dia nervoso, acompanhando comportamento da bolsa e do dólar. O juro do DI-janeiro/07, do contrato mais líquido, chegou a atingir a máxima de 18,40%, contra o fechamento ontem de 18,12%.