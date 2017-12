Mercado acalma-se e Bolsa fecha em alta A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 1,02%. Durante o dia, a oscilação ficou entre a máxima de 1,75% e a mínima de -1,11%. O caso Eduardo Jorge, apontado como o principal motivo para a queda da Bovespa ontem - baixa de 3,38% -, perdeu um pouco a força. As notícias do cenário econômico contribuíram para a recuperação. Exemplo disso foi a divulgação do baixo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) registrado em junho ( 0,23%). No mercado externo, a alta das bolsas de Nova Iorque ajudaram a melhorar o humor dos investidores no mercado acionário brasileiro. A Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que negocia ações de empresas do setor de tecnologia - fechou o dia em alta de 3,62%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações mais negociadas em Nova Iorque - acumulou alta de 0,53% no final do dia. O mercado de câmbio também reverteu a tendência negativa registrada ontem. Em relação à cotação dos últimos negócios de terça-feira - R$ 1,8040 - a moeda norte-americana fechou em queda de 0,06%, sendo negociada a R$ 1,8030 na ponta de venda dos últimos negócios. O preço dos papéis ficaram estáveis no mercado de juros. Hoje papéis prefixados de swap, com base em 252 dias úteis, melhor indicador dos juros no longo prazo, pagaram juros de 18,58% ao ano. Ontem, papéis com as mesmas características fecharam o dia no patamar de 18,56% ao ano. Veja ainda hoje mais informações sobre o dia no mercado financeiro.