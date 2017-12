Mercado acionário atento ao caso TRT A revista IstoÉ publica hoje conversas telefônicas do juiz Nicolau dos Santos Neto, acusado de desviar R$ 169 milhões da obra superfaturada do Fórum Trabalhista de São Paulo. O material reforça os sinais de comprometimento do ministro Martus Tavares (Planejamento), e do ex-secretário-geral da Presidência Eduardo Jorge. O senador Romeu Tuma e o deputado Robson Tuma, ambos PFL-SP, também foram citados. Analistas e operadores ouvidos pela Agência Estado disseram que, a princípio, a gravação não traz novidades comprometedoras para o presidente Fernando Henrique Cardoso, apenas reafirmam suspeitas já existentes sobre Eduardo Jorge e Martus. Mas os investidores temem os desdobramentos do caso. O nervosismo político interno poderá ser diminuído por um bom desempenho no mercado de Nova Iorque, em função de dados divulgados hoje cedo nos EUA. As vendas do varejo aumentaram 0,5% em junho e o índice de preços ao produtor (PPI) norte-americano, 0,6%. Os números foram considerados positivos para a desaceleração da economia dos Estados Unidos. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 0,95%. A Nasdaq - bolsa norte-americana que negocia papéis do setor de tecnologia - está em alta de 1,06%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - acumula alta de 0,15%. A tendência para o dia, contudo, continua sendo de o investidor manter cautela, sem apostar numa retomada da trajetória firme de alta até que o escândalo esfrie. Juros No mercado de juros, contratos prefixados de swap de base 252 dias úteis pagavam, há pouco, taxa de 18,83% ao ano. Ontem, no fechamento do dia, papéis com as mesmas características pagavam juros de 18,95% ao ano.