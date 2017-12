Bolsa de Atenas ficará fechada nesta 4ª feira, diz órgão regulador

O mercado acionário da Grécia não vai reabrir nesta quarta-feira, 29, porque autoridades ainda estão esperando decreto ministerial para retomar as operações, disse à Reuters uma autoridade sênior do órgão regulador de mercados de capitais do país.

As negociações na bolsa de valores de Atenas estão congeladas desde 29 de junho, quando o governo fechou seus bancos e impôs controles de capital para impedir o colapso do sistema financeiro diante de saques em massa.

Na terça-feira, 28, fontes regulatórias afirmaram que a retomada dos negócios dependia da liberação do Banco Central Europeu (BCE), um dos credores internacionais da Grécia.

Os reguladores gregos apresentaram dois planos diferentes para a reabertura, um permitindo negociação irrestrita e outra que impõe restrições às negociações por investidores gregos a fim de evitar a fuga de capitais dos bancos, disseram. Ainda não há previsão para a reabertura da bolsa de Atenas.

Empréstimos. O BCE decidiu manter inalterado o volume de empréstimos emergenciais disponíveis para bancos da Grécia, uma vez que o Banco Central grego não solicitou uma elevação, afirmou uma fonte com conhecimento do assunto.

A decisão veio após duas semanas seguidas de aumentos de € 900 milhões cada no teto do programa conhecido como Linha de Assistência Emergencial (ELA, pela sigla em inglês), que tem mantido a liquidez do setor bancário grego. A última alteração, na semana passada, elevou o volume máximo para mais de € 90 bilhões.

O programa é administrado por meio do Banco Central da Grécia e sujeito a aprovação do conselho diretor do BCE (Com informações da Reuters e da Dow Jones Newswires).