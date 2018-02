Mercado acionário europeu acompanha Wall St e fecha em baixa As bolsas de valores européias caíram nesta terça-feira em meio à tensão com as perspectivas para a economia norte-americana, que ofuscou uma série de resultados corporativos melhores que o esperado no continente. De acordo com dados preliminares, o índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações das empresas européias, recuou 1,4 por cento, para 1.587 pontos. Balanços decepcionantes de algumas grandes empresas norte-americanas incomodaram os investidores europeus, que já convivem com o euro em patamar recorde, grandes spreads de crédito e lucros irregulares neste trimestre. O índice FTSEurofirst ainda acumula alta de 7 por cento no ano, mas caminha para a maior queda mensal desde fevereiro. Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em baixa de 1,9 por cento, a 6.498 pontos. Em FRANKFURT, o índice DAX recuou 1,73 por cento, para 7.806 pontos. Em PARIS, o índice CAC-40 caiu 1,69 por cento, para 5.907 pontos. Em MILÃO, o índice Mibtel encerrou em queda de 1,76 por cento, a 32.279 pontos. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou desvalorização de 0,95 por cento, para 14.913 pontos. Em LISBOA, o índice PSI20 teve queda de 1,3 por cento, para 13.509 pontos. (Por Amanda Cooper)