Mercado acionário mantém cautela O mercado financeiro continua atento aos desdobramentos sobre o caso de possível envolvimento do poder executivo nas decisões irregulares sobre a construção do fórum trabalhista de São Paulo. No período da manhã, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa ) ensaiou uma recuperação e chegou a 1,17%. O baixo volume negociado no pregão até o início da tarde - R$ 240 milhões -, contudo, denuncia a cautela dos investidores com os riscos do cenário político. O impacto da reportagem da revista IstoÉ, que traz transcrição de conversas telefônicas do ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, Nicolau dos Santos Neto, foi menor do que o esperado. Isso porque não há fatos que incriminem o presidente Fernando Henrique Cardoso. De todo modo, operadores reconhecem que a cautela predomina, sobretudo diante da possibilidade de surgirem fatos novos. Em Brasília, o ministro do Planejamento, Martus Tavares, prometeu maiores esclarecimentos sobre as acusações para esta sexta-feira. Ele esteve reunido nesta manhã com o presidente Fernando Henrique e outros ministros, como Pedro Malan e José Serra, além do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Amaury Bier. Terminada a reunião, nem Martus nem os demais participantes da reunião falaram com a imprensa. Há pouco, a Bovespa operava em alta de 1,83%. A Nasdq - bolsa que negocia ações de empresas do setor de tecnologia em Nova Iorque - registrava ganho de 1,11%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas em Nova Iorque - acumulava perda de 0,13%.