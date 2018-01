Mercado acionário: saída de estrangeiros O investidor estrangeiro continua abandonando o mercado acionário brasileiro. Neste mês, até o dia 10, saíram R$ 253,6 milhões de recursos externos da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). No acumulado do ano, a saída de dinheiro estrangeiro da Bolsa atinge R$ 1,288 bilhão. Os analistas atribuem a fuga do capital externo do mercado brasileiro ao aumento da instabilidade no mercado internacional. A forte oscilação da Nasdaq, que concentra ações de tecnologia, e o temor de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) eleve os juros mais acentuadamente diminuíram muito a tolerância ao risco por parte dos investidores internacionais. Com isso, ainda que os fundamentos econômicos do País estejam melhorando, boa parte desses investidores acaba desfazendo-se de ativos brasileiros, tanto de ações como dos títulos da dívida externa. É essa menor disposição por risco que explica a saída constante e crescente de recursos estrangeiros da bolsa paulista este ano. A saída de capital externo é um dos fatores que contribui para o péssimo desempenho acumulado no ano pelo Índice Bovespa, que reúne as ações mais negociadas do mercado paulista. De janeiro até ontem, o índice apura desvalorização de 11,91%. As perdas do ano foram diminuídas expressivamente ontem pela alta de 4,12% da Bovespa