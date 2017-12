Mercado: acordo argentino traz recuperação A Argentina resistiu ao prognóstico mais pessimista de quebra imediata feito na semana passada e obteve mais um fôlego com o acordo entre províncias e governo federal sobre o ajuste fiscal. As cotações estão se recuperando com consistência em relação ao pessimismo da semana passada. Além disso, reduziram-se as especulações sobre a reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom), que se encerra amanhã para a discussão da Selic, a taxa básica referencial da economia, atualmente em 18,25% ao ano. Diante da sobrevida obtida pelo país vizinho, os investidores não acreditam mais que haja um choque de juro - uma elevação da Selic para algo entre 23% e 27% ao ano, possibilidade aventada na semana passada -, mas sim em um ajuste pequeno. O mercado divide-se sobre qual seria o ponto ideal para a nova Selic, dentro desse intervalo de 18,75% e 20% ao ano. Há ainda alguns poucos que ainda consideram a hipótese de uma elevação um pouco acima dos 20% possível. Mas é praticamente unânime a afirmação de que, diante do nível do dólar, dificilmente o Comitê optará por manter a Selic em 18,25% amanhã. Na última reunião mensal, o Copom decidiu intervir mais diretamente no mercado de câmbio para combater o que indicava ser uma bolha especulativa. Como a estratégia fracassou, espera-se que seja retomada a política anterior mais conservadora, preocupada apenas com o cumprimento das metas de inflação. O câmbio certamente pressiona os preços, e o uma elevação dos juros encarece o crédito, esfriando a a economia. Mas a alta necessária para que a inflação se aproxime da meta desejada é bem menor do que o choque requerido para um controle efetivo do dólar. Espera-se que o Comitê atenha-se ao controle de preços. Mas muitos profissionais esperam que o comitê seja mais cauteloso. Isso porque a Argentina pode até ter garantido um respiro no noticiário. Mas não retomou a credibilidade internacional, continua sem crédito, não oferece garantias de que o ajuste fiscal será viabilizado exatamente como o pretendido e, mais que isso, se ele proporcionará alívio suficiente para a economia. Além disso, o clima entre a população argentina continua bastante tenso e pode vir a deflagrar algum processo de ruptura cambial por meio de saques de recursos ou protestos populares, especialmente com a greve dos funcionários públicos marcada para amanhã e a greve geral de quinta-feira. Números dos mercados Às 15h00, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,4970, com queda de 3,29%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 25,170% ao ano, frente a 25,700% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em alta de 2,44%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava alta de 5,28%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em alta de 0,88%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em alta de 0,87%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.