Mercado acredita em queda da Selic A queda das taxas de juros nas operações entre investidores nessa manhã sinalizam um aumento das apostas de que o Comitê de Política Monetária (Copom) vá reduzir a taxa de juros básica - Selic - em sua próxima reunião. O Comitê reúne-se nos dias 19 e 20 de dezembro e a decisão sai um dia depois da reunião do banco central norte-americano - FED. Analistas acreditam que, se a política monetária nos Estados Unidos for revertida, ou seja, passar de uma tendência de alta para tendência de baixa, o Copom deve optar por cortar os juros no Brasil. Além disso, segundo os especialistas, existem outros fatores positivos que contribuem para a redução dos juros, como diminuição das incertezas em relação às perspectivas para a Argentina, queda do preço do petróleo e inflação controlada no Brasil. Outra boa notícia foi divulgada há instantes, o que pode animar ainda mais os mercados nesta tarde. A definição da eleição presidencial dos EUA, segundo as agências internacionais, aconteceria ainda hoje, com a desistência de Al Gore em contestar a contagem de votos. "A definição por Bush, se confirmada, deve animar as bolsas dos EUA, repercutindo bem nos mercados nacionais", disse um operador. Veja como está mercado financeiro A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,38%. O dólar comercial está cotado a R$ 1,9590 na ponta de venda dos negócios - queda de 0,51% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 17,320% ao ano, frente a 17,510% ao ano registrados ontem.