Mercado agora prevê inflação um pouco menor este ano As projeções de mercado para o IPCA de 2003 caíram de 12,47% para 12,39% na pesquisa semanal feita pelo Banco Central com um grupo de 100 instituições financeiras e empresas de consultoria. O novo porcentual, entretanto, ainda é maior do que as projeções de 12,22% feitas há cerca de um mês para o IPCA de 2003. As estimativas de IPCA para 2004 recuaram na mesma pesquisa de 7,95% para 7,89%. As projeções de IPCA para 12 meses a frente foram reduzidas de 9,03% para 8,87%. Há cerca de um mês, as projeções para o IPCA em 12 meses estavam em 9,57%. As estimativas de IPCA para abril subiram na mesma pesquisa de 0,97% para 1%, contra uma estimativa de 0,70% de quatro semanas atrás. As estimativas de IPCA para maio, por sua vez, recuaram de 0,60% para 0,50%. Há cerca de um mês, essas projeções estavam em 0,62%. Câmbio As estimativas de mercado para a taxa de câmbio no fim de 2003 recuaram de R$ 3,44 para 3,40, na pesquisa semanal feita pelo Banco Central. As previsões para a taxa de câmbio no fim de 2004 caíram, na mesma pesquisa, de R$ 3,60 para R$ 3,55. As projeções para a taxa Selic no fim de 2003 ficaram estáveis em 22% ao ano e as previsões para o fim de 2004 aumentaram de 17,95% para 18%.