Mercado agora quer conhecer nova diretoria do BC Os analistas de bancos em Wall Street receberam com ressalvas a indicação de Henrique Meirelles para a presidência do Banco Central, o que contagiou negativamente o humor no mercado à vista à tarde. Basicamente, a leitura do mercado é de que Meirelles tem uma reputação importante como banqueiro, mas não com a experiência esperada na área de política monetária e cambial. O fato de ser um deputado federal eleito pelo PSDB também pode causar reações contrárias dentro do PT e isso preocupa o mercado. Por isso, cresceu a expectativa nas mesas de operação em torno das indicações dos nomes para as diretorias de Política Monetária e Cambial e de Política Econômica do Banco Central. Tesourarias de bancos refizeram à tarde parte das recentes posições vendidas e o fluxo financeiro também foi negativo, por causa do prazo que está se esgotando para remessas de lucros e dividendos. Como a oferta continuou escassa, mesmo com a intervenção do Banco Central no pronto, o dólar subiu. O câmbio comercial encerrou a R$ 3,785, com alta de 0,40%, depois de atingir máxima de R$ 3,80 (+0,80%). Na mínima, pela manhã, a moeda foi vendida a R$ 3,71 (-1,59%). O giro financeiro no D+2 à vista somou cerca de US$ 974 milhões, ante US$ 996 milhões ontem. No mercado da dívida, o C-Bond era negociado às 18h30 com alta de 0,50%, a 62,313 centavos de dólar; o Risco Brasil caía 50 pontos, para 1.559 pontos base. O Banco Central inicia hoje a rolagem do vencimento de US$ 1,8 bilhão em contratos de swap cambial no próximo dia 18. A oferta no leilão hoje, das 12h às 13h, será de até 39.400 swaps com seis vencimentos diferentes. Na Bovespa, o índice teórico paulista fechou em queda de 0,25% e o volume financeiro somou R$ 534 milhões. O noticiário sobre escolha de Henrique Meirelles para o BC