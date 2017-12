Mercado aguarda a nova Selic A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), atenta às notícias sobre a questão da obra superfaturada do fórum trabalhista de São Paulo, que poderia comprometer a imagem do presidente Fernando Cardoso, passou a manhã em alta. Ignorando a queda das bolsas de Nova Iorque, que reagiram de forma negativa à inflação norte-americana divulgada hoje (veja mais informações no link abaixo), a Bovespa encerrou a primeira parte do pregão com alta de 0,48%. Há pouco, acumulava valorização de 0,53%. O anúncio feito pelo Banco Central (BC), no início da tarde, de que o Brasil está emitindo US$ 1 bilhão em bônus global - títulos da dívida brasileira - de sete anos no exterior, ajudou a sustentar a alta na Bolsa. O volume negociado foi de R$ 260 milhões. Nesta manhã, a maior alta do Ibovespa - Índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - foi das ações preferenciais da Embraer PN que registraram ganho de 7,18%. A Nasdaq - bolsa norte-americana que negocia ações do setor de tecnologia - opera em queda de 1,72%. O Índice Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - acumula perda de 0,60%. Analistas dividem-se sobre a definição da taxa de juros Começa hoje a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) que define amanhã o rumo da taxa básica de juros - Selic. O mercado está dividido a respeito de qual deverá ser a decisão do Comitê. Mas o grupo dos que apostam na manutenção da taxa em 17% ao ano está crescendo. Isso porque a crise política não foi totalmente disseminada. Ela permanece nas notícias dos jornais e o mercado continua atento a isso. Diante disso, acreditam esses analistas, não haveria espaço para um corte de juros neste momento. Outra questão que inspira cautela, na opinião dos profissionais, é a inflação. Por enquanto, afirmam os especialistas, não há dados que sugiram uma revisão das previsões de inflação para o ano. Mas, para os operadores, é mais provável que o Copom mantenha viés de baixa para que, passada a fase de risco de aumento nos índices de inflação, ocorra o corte da taxa. Há pouco, títulos prefixados de swap de base 252 dias úteis pagavam juros de 18,37% ao ano. Fluxo cambial mantém dólar em queda Com o anúncio da emissão do lote de US$ 1 bilhão em bônus global, o dólar, que permaneceu a maior parte da manhã em alta entre 1,7980 e R$ 1,7990, recuou à mínima do dia, de R$ 1,7970. Os operadores dizem, no entanto, que o impacto é pequeno, até porque as condições da operação somente serão conhecidas amanhã. O fator que mais pesa na definição da cotação da moeda norte-americana é o fluxo cambial. O dinheiro estrangeiro continua entrando em grande volume no País e a oferta de dólares nas mesas de operações é grande. Com isso, a cotação ficou abaixo de R$ 1,80 durante toda manhã. Esse patamar é considerado ideal pelo mercado, pois não prejudica as exportações e mantém o saldo da balança comercial menos desfavorável. Há pouco, o dólar estava cotado em R$ 1,7960 na ponta de venda dos negócios.