Mercado aguarda aumento do rating no Brasil A expectativa do mercado financeiro de um aumento da classificação de risco soberana do Brasil pela Standard & Poor´s (S&P) - agência americana de rating - continua. Rating soberano é uma avaliação da qualidade de crédito das captações externas de longo prazo feitas por emissores situados em um determinado país, levando-se em conta os riscos que esse país oferece e que poderiam levar ao cancelamento das obrigações externas de todos os devedores nele sediados (veja de que forma isso afeta a vida do brasileiro no link abaixo). A diretora-executiva de Ratings no Brasil da S&P, Regina Nunes, confirmou ontem a perspectiva positiva do País. De acordo com ela, o pior que pode ocorrer é a classificação atual (B+) ser mantida na próxima divulgação. Desde fevereiro, a posição do Brasil é B+ com perspectiva positiva. A classificação havia sido rebaixada depois da desvalorização do real, em 1999, e uma recuperação poderia trazer a volta ao nível anterior, de BB-. Regina afirma não ter previsão de quando será divulgada a nova classificação do País. A perspectiva positiva, no entanto, pode manter-se por mais de um ano, sem necessariamente significar mudança de classificação. Por enquanto, o Brasil apresenta um dos piores desempenhos entre os principais países da América Latina.