Mercado aguarda decisão do Fed Não houve vida nos mercados internacionais nesta manhã de espera pela decisão sobre as taxas básicas de juro nos EUA. O volume esvaziou-se e os poucos participantes que restaram no mercado optaram pela cautela. Nem mesmo os balanços negativos da Amazon.com e da AOL Time Warner conseguiram desviar as atenções da reunião do FOMC. O mercado aposta que as autoridades monetárias cortem as taxas básicas de juro em 50 pontos-básicos, para 5,5%, mas, segundo analistas citados pela agência Dow Jones, há uma probabilidade de 20% a 30% de que ocorra uma diminuição de 75 pontos-básicos. Os federal funds estão, atualmente, em 6%. Pela manhã, mais um dado reforçou a idéia de que a economia norte-americana diminuiu de velocidade. O PIB dos EUA cresceu 1,4% no último trimestre de 2000, o que correspondeu ao ritmo mais lento desde o segundo trimestre de 1995, quando a economia registrou expansão de 0,8%. O dado sugere que a nova série de queda das taxas de juro nos EUA deve continuar em março. Os títulos do Tesouro norte-americano reagiram ao dado e despencou. Às 13h50 (de Brasília), o juro projetado do T-bond de 30 anos estava em 5,5250%, após cravar a mínima de 5,5230%. No mercado acionário norte-americano, o ambiente era positivo. O índice Dow Jones subia 43 pontos (+0,41%), situando-se em 10.924 pontos, enquanto o Nasdaq ganhava 24 pontos (+0,85%), mantendo-se em torno de 2.862 pontos.