Mercado aguarda definição sobre Argentina e FMI O mercado financeiro doméstico inicia o dia sem rumo certo, dividido entre a decepção com o adiamento da votação do ajuste fiscal argentino para terça-feira e a perspectiva do acordo do Brasil com o FMI. As notícias são contraditórias e devem guiar os ânimos do mercado. A situação no país vizinho continua tensa. Além das dúvidas sobre qual será o resultado da próxima batalha do governo para aprovar o texto do programa fiscal no Senado, onde predomina a oposição, preocupa o clima de descontentamento popular, que tem gerado saques de recursos, greves e manifestações. Mas, para alguns analistas, o fato de o governo brasileiro ter boas chances de obter o volume de recursos considerado adequado para que o País atravesse essa fase de turbulência, algo entre US$ 15 bilhões e US$ 20 bilhões, pode amenizar os efeitos do adiamento sobre o mercado. Os analistas continuam, no entanto, atentos às novidades e podem reagir imediatamente a qualquer piora do cenário na Argentina. Ata não surpreende Hoje, o Banco Central divulgou a ata da última reunião do Copom, que decidiu a elevação da Selic de 18,25% para 19%. Segundo analistas, a ata não trouxe qualquer surpresa. Apenas reforçou a idéia de que o comitê pode seguir realizando ajustes graduais na Selic, de acordo com o comportamento do núcleo da inflação. "É importante que a política monetária permaneça vigilante de forma a evitar a propagação do realinhamento de preços resultante dos diversos choques e da depreciação cambial, neste e no próximo ano", justificaram os diretores do BC que, ao final da reunião, decidiram por unanimidade elevar a Selic de 18,25% para 19% por terem observado pressão no núcleo da inflação de junho. Abertura dos mercados Há pouco, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,4930, com alta de 0,20%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 24,700% ao ano, frente a 24,500% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em queda de 0,48%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava queda de 1,44%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em queda de 0,63%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em alta de 0,35%.