Mercado aguarda definições da Argentina e FMI O mercado abriu um pouco mais cauteloso hoje, sem repetir o comportamento claramente otimista dos últimos dias. O dólar tem oscilado pouco em torno do fechamento de ontem. O mercado aguarda fatos novos, mas ainda mantém afastada por ora a expectativa de colapso econômico imediato no país vizinho depois da aprovação do ajuste fiscal argentino pela Câmara no sábado e a com a perspectiva de que o Brasil feche um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). No caso da Argentina, o pacote do "déficit zero" ainda depende da aprovação do Senado e, segundo informa o correspondente Vladimir Goitia, de Buenos Aires, a proposta deve ter a oposição da própria base aliada ao presidente De la Rúa. Os senadores oposicionistas, que são maioria no Senado, reúnem-se hoje com os governadores do partido para discutir o ajuste. Se houver modificações no projeto, ele deverá voltar à Câmara para votação, o que o governo procura evitar. O mercado também acompanha com atenção crescente as negociações que representantes do Brasil terão a partir de hoje com o FMI, nos EUA. Fala-se num aporte de recursos entre US$ 5 e US$ 20 bilhões para garantir o equilíbrio das contas externas brasileiras até o fim de 2002. Ainda não há nenhuma sinalização oficial sobre valores. Não se espera grande dificuldade nas negociações, já que o Brasil vem cumprindo rigorosamente as principais metas acertadas no último acordo com o Fundo há 11 trimestres. Além disso, o tamanho da economia brasileira, associado ao montante de capital externo aqui aplicado, tende a aumentar o interesse em proteger o Brasil de um contágio que possa transformar a crise argentina numa crise latino-americana. Abertura dos mercados Às 11h, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,4220, com alta de 0,41%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 24,380% ao ano, frente a 24,200% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em queda de 0,41%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava queda de 0,65%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em queda de 0,71%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em queda de 0,75%.