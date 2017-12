Mercado aguarda definições do cenário externo O cenário externo continua influenciando os negócios no Brasil. Em relação à Argentina, continua a expectativa de aprovação do orçamento para 2001 e, com isso, o país receberia um pacote de ajuda organizado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Nos EUA, a preocupação com a desaceleração da economia continua, mas aumentam as preocupações em relação à demora de uma definição do novo presidente do país. No mercado brasileiro, os fundamentos da economia continuam dando sinais positivos e a inflação vem mantendo-se sob controle. Veja mais informações sobre perspectivas para a inflação na matéria seguinte. No início da tarde, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em queda de 0,81%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 17,350% ao ano, frente a 17,520% ao ano ontem. O dólar está cotado a R$ 1,9690 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,05% em relação ao últimos negócios de ontem.