Mercado aguarda depoimento de Eduardo Jorge A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) continua registrando poucos negócios, em função do clima de expectativa no mercado financeiro. Durante a manhã, o volume de negócios focou em R$ 167 milhões. Os investidores esperam pelo depoimento do ex-secretário da presidência da República, Eduardo Jorge, que será realizado hoje à tarde em Brasília. Também o Ibovespa - que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa - reflete essa apatia. Há pouco operava em alta de 0,37%. A Nasdaq - bolsa norte-americana que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet -, depois de registrar uma queda máxima de 3%, recuperou-se um pouco e registra alta de 0,52%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações mais negociadas na bolsa de Nova Iorque - está com pequena alta de 0,06% No mercado de câmbio, além das incertezas em relação ao depoimento do caso Eduardo Jorge, o leilão de títulos cambiais deve retirar do mercado cerca de US$ 610 milhões. Isso gera uma pressão de alta sobre as cotações da moeda norte-americana. No patamar máximo da manhã, o dólar chegou a R$ 1,812. Há pouco, estava cotado a R$ 1,8020 na ponta de venda dos negócios. Juros contrariam tend6encia e caem um pouco Contrariando as expectativas, os juros apresentaram uma pequena queda durante a manhã. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagavam juros de 17,620% ao ano, frente a 17,750% ao ano registrados ontem.