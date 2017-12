Mercado aguarda divulgação do PIB nos EUA O mercado financeiro continua atento ao desaquecimento da economia norte-americana. É cada vez maior a preocupação com o hard landing, ou seja, um desaceleração brusca da economia dos EUA. Hoje será divulgada a prévia do PIB norte-americano. A previsão média de 13 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é que o crescimento seja revisado para 2,2%, dos 2,7% que constavam da primeira estimativa oficial, segundo apurou o editor Renato Martins. Alguns analistas afirmam que o banco central dos Estados Unidos (FED) já deveria começar a reduzir os juros do país, que está em 6,5% ao ano. Porém, o FED defende sua posição de manutenção da taxa, devido à possibilidade de que isso cause uma pressão nos índices de inflação. Enquanto esse cenário não se define, o mercado financeiro mantém-se instável e inseguro em relação às perspectivas para a economia mundial. Outro fator preocupante no cenário externo é a situação da Argentina. A Câmara dos Deputados do país deve iniciar hoje as discussões dos detalhes do orçamento de 2001, sendo que a proposta básica do orçamento já foi aprovada pela Câmara nesta madrugada. Dessa aprovação depende a liberação do pacote de ajuda externa prometido ao país pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), que pode chegar a US$ 30 bilhões. Porém, há rumores de que o Fundo poderia liberar antecipadamente US$ 5 bilhões que seriam usados para o pagamento das dívidas argentinas até fevereiro do próximo ano. Caso isso de fato seja confirmado, a preocupação em relação à situação do país vizinho pode diminuir. Abertura do mercado financeiro no Brasil O dólar abriu cotado a R$ 1,9630 na ponta de venda dos negócios - queda de 0,36% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - começam o dia pagando juros de 18,040% ao ano, frente a 18,130% ao ano registrados ontem. Veja logo mais a abertura do dia no mercado de ações.