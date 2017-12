Mercado aguarda FED em compasso de espera A decisão o banco central norte-americano (FED) sobre a tendência para as taxas de juros nos Estados Unidos será conhecida às 17h15. Até lá, o mercado financeiro deve ficar em compasso de espera. A taxa está em 6,5% ao ano e foi elevada pela última vez na reunião de 16 de maio, quando subiu em 0,5 ponto porcentual. Desde meados do ano passado, os juros nos EUA já subiram seis vezes. O objetivo do FED era conter o aquecimento da atividade econômica e diminuir a pressão de alta sobre os índices de inflação. A maioria dos analistas espera apenas uma mudança do FED na tendência de alta para uma posição neutra na reunião de hoje. Porém, há alguns especialistas defendendo que a economia norte-americana já deu sinais de desaceleração forte e que, portanto, o presidente do FED, Alan Greenspan, deveria promover corte imediato nas taxas de juro. Veja como está o mercado financeiro A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em alta de 1,24%. O dólar comercial está cotado a R$ 1,9550 na ponta de venda dos negócios - queda de 0,05% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 17,050% ao ano, frente a 17,090% ao ano registrados ontem. O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera em alta de 0,28%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra alta de 1,02%. Copom define juros no Brasil amanhã A reversão da tendência de juros nos EUA, o pacote de ajuda à Argentina, a queda do preço do petróleo e o controle da inflação são os motivos que levam os analistas a acreditar em corte na taxa básica de juros - Selic - que está em 16,5% ao ano. O Comitê de Política Monetária (Copom), que iniciou hoje sua reunião, deve divulgar amanhã a nova taxa de juros no Brasil.