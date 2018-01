Mercado aguarda nova taxa de juro O mercado de renda fixa aguarda hoje a conclusão da reunião do Copom, que divulga no final do dia sua decisão sobre a taxa Selic. Prevalece a convicção de que o juro básico será mantido em 18,5%, sem viés. As atenções dos operadores ainda se concentram no vaivém do mercado internacional. O contrato futuro de juro, para outubro, o mais negociado, encerrou a manhã projetando taxa anualizada de 20,13% de hoje até o final do período. Ontem, o contrato projetava 20,27%. Dólar está em R$ 1,8510 No mercado de dólar, a manhã foi de poucos negócios e baixo nível de oscilações. Alguns operadores acreditam que o dólar chegou ao seu teto e defendem a idéia de que especular com a moeda em níveis superiores a R$ 1,85 é muito arriscado. Agora há pouco, o dólar valia R$ 1,8510, com queda de 0,27%. O dólar acima de R$ 1,85 pode ameaçar a meta inflacionária. Quem acredita nisso avalia que se a pressão no dólar continuar, o BC vai intervir para evitar altas na cotação. Quanto ao fluxo de recursos externos, não há novidades. Os operadores dizem que as saídas e entradas de dólares no País continuam equilibradas e não observaram nenhum movimento de destaque esta manhã. Bolsa paulista trabalha na alta Na Bolsa de Valores de São Paulo, a grande preocupação no curto prazo é com a incerteza do cenário norte-americano. Neste momento, a Bolsa paulista trabalha com alta de 1,8%, mas já teve hoje uma mínima de 0,23% negativo. O cenário externo continua dando o tom do mercado nacional. A Nasdaq, bolsa eletrônica dos Estados Unidos, trabalha com baixa de 0,45%. E o Dow Jones, principal índice da Bolsa de Nova Iorque, com alta fraca de 0,48%.