Mercado aguarda pacote de medidas com ceticismo O pacote econômico para o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é aguardado com ceticismo por economistas de bancos e consultorias. A falta de medidas mais contundentes no curto prazo para conter as despesas públicas é a principal causa do pessimismo. "Os anúncios estão desencontrados e falta um pronunciamento oficial, mas os sinais que vimos até agora são ruins", resumiu o economista Joel Bogdanski, do banco Itaú. "O único ponto positivo era o redutor dos gastos públicos, que aparentemente foi abandonado", disse o economista Guilherme Loureiro, da Tendências Consultoria Integrada, referindo-se ao mecanismo que obrigaria as despesas a cair 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) a partir de 2008. "Então, em geral, as medidas que vimos até agora são negativas." Pelo lado das "bondades", já está claro que o governo vai cortar impostos para investimentos e vai fortalecer a infra-estrutura e a construção civil. No total, essas medidas deverão custar perto de R$ 12 bilhões ao cofre federal. Pelo lado das despesas, por enquanto, não há sinais de forte contenção de gastos. O governo pretende propor um limite para o crescimento dos salários dos funcionários públicos, que passaria a ser equivalente à inflação acrescida de aumento real de 1,5%. Mas essa proposta precisaria passar pelo Congresso - justamente a Casa que se auto-concedeu um aumento de 91% na semana passada. Discutiu-se a possibilidade de limitar os gastos com saúde, mas a decisão foi adiada para 2007. Da mesma forma, uma reforma constitucional da Previdência - que a maioria dos analistas considera crucial para dar um sinal que as contas públicas continuarão equilibradas - será um tema para debates no ano que vem. É exatamente isso que tem deixado os especialistas em alerta. A sensação é que falta ao governo disposição para colocar um freio na gastança dos últimos anos. "Faltam sinais mais claros de que o governo não pode continuar gastando dessa forma, se quiser investir mais", comentou Loureiro. Mínimo Ele achou preocupante, por exemplo, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, ter admitido que será difícil ao governo fixar um salário mínimo menor do que R$ 375,00 no ano que vem. "Era para dizer que a regra é clara e que o mínimo tem de ser de R$ 367,00", frisou. Se fosse aplicada a regra fixada pelo Congresso, de aumentar o mínimo pela inflação acrescida do crescimento do PIB per capita, o valor seria R$ 367,00. Mas o próprio governo propôs um mínimo de R$ 375,00, baseado em sua estimativa otimista - e errada - que o PIB cresceria 4% este ano. A tendência é que o crescimento fique abaixo de 3%, mas agora ficou politicamente complicado cortar o valor do mínimo. "Estamos muito preocupados com a evolução das contas públicas no País e avaliamos que há um risco sério para os próximos anos", concordou Bogdanski. "O ano de 2007 dará um sinal definitivo de como será o governo Lula no segundo mandato. Nos últimos quatro anos, a administração fiscal não foi de boa qualidade, mas esperamos que o governo entenda que não há alternativa senão cortar gastos." "Remendos" O economista-chefe do banco Fator, José Francisco Lima Gonçalves, que foi da equipe da ex-ministra da Fazenda Zélia Cardoso de Mello, tem uma posição mais moderada. "Não adianta ficarmos esperando reforma tributária e reforma da Previdência, porque elas não têm patrocinador", afirmou. "O que está sendo preparado pelo governo é um remendo, mas é com remendos que às vezes a gente consegue sair do buraco." Ele aposta que o fato de Lula não ter um sucessor à vista facilitará um entendimento com a oposição, abrindo caminho para, por exemplo, reduzir o peso do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o setor produtivo. O entendimento com governadores é outro fator que preocupa Loureiro. Ele acha positivo um acordo em torno da reforma tributária. "A questão é quanto isso vai custar", disse. Os sinais, novamente, não são alvissareiros. Existe uma forte pressão, por exemplo, para que o Tesouro Nacional reveja as condições de financiamento das dívidas dos Estados e municípios. Na prática, significará cobrar menos juros dos governadores e prefeitos, aumentando a conta a ser paga pelo cofre federal.