Mercado aguarda tendência para os juros Os cenários econômico e financeiro continuam favoráveis a novas reduções nas taxas de juros. O Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne nos próximos dias 22 e 23 de agosto para decidir sobre mais um corte na taxa básica de juros - Selic. Até lá, porém, existem alguns fatores que podem influenciar a decisão do Comitê. Um deles é a taxa de juros nos Estados Unidos. Ainda não há um consenso sobre a decisão que o banco central norte-americano (FED) deverá tomar no dia 22, quando acontece sua próxima reunião. O que se sabe é que taxas mais altas lá inibem as reduções de juros aqui, pois pode haver uma saída de investidores do País em busca de taxas mais altas e sem risco. Um importante fator para a decisão do FED é a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de julho nos Estados Unidos, que acontece nessa quarta-feira. Trata-se de mais um indicativo sobre a eficiência da elevação dos juros norte-americanos para a contenção dos índices inflacionários daquele país. Desde junho do ano passado, o banco central dos EUA (FED) já promoveu seis aumentos, passando o juros de 4,75% para 6,5% ao ano. O último corte de juros nos Estados aconteceu em maio desse ano. Hoje, no início da manhã, os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagavam juros de 16,850% ao ano, frente a 16,840% ao ano registrados na sexta-feira. Mercado acionário Com os juros mais baixos, o investimento em ações continua com boas perspectivas. Pelo menos por enquanto, nem mesmo a nova dívida do governo, que deve ficar em torno de R$ 38,8 bilhões, referente à atualização do saldo do Fundos de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em planos econômicos anteriores, mexeu com o humor dos investidores. Na sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 3,33% e há pouco operava em alta de 0,05%. Como o resultado final sobre a questão do FGTS só deve sair em 15 dias, ainda não é certo que o mercado financeiro não reagirá mal ao caso. Quem pretende investir em ações deve continuar atento ao desenrolar desses fatos. Caso criem instabilidade no mercado financeiro, o preço dos papéis das empresas tende a oscilar mais, o que pode gerar até mesmo perda no valor do investimento. Por isso é importante que o investidor tenha a possibilidade de poder esperar pelo melhor momento para vender suas ações, ou seja, até que se consiga o rendimento esperado. Dólar deve continuar estável De acordo com apuração da editora Cristina Canas, o fluxo cambial positivo - entrada de recursos maior que a saída - deve manter o dólar no patamar de R$ 1,80 nessa semana. Espera-se uma entrada de US$ 150 milhões, captados pela Light e de US$ 200 milhões, referentes à uma captação da Eletropaulo Metropolitana. Há pouco, a moeda norte-americana estava cotada a R$ 1,8030 na ponta de venda dos últimos negócios.