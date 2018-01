Mercado ainda pessimista O mercado financeiro viveu um dia dentro das expectativas. As oscilações de preços e taxas devem continuar, sem tendências claras, enquanto o Banco Central norte-americano (FED) não define o novo patamar de juros nos Estados Unidos. As oscilações fortes da Nasdaq - bolsa eletrônica em Nova Iorque que reúne empresas de tecnologia - também é fonte de grande preocupação do mercado. Independentemente dos juros norte-americanos, é certo que as oscilações da Nasdaq têm seus efeitos negativos no Brasil. Perdas lá podem obrigar os investidores internacionais a venderem posição em ações e títulos no Brasil, para honrar seus compromissos. Isso afetaria o nível de preços destes ativos, e pressionaria uma alta do dólar. Não faltam, portanto, motivos para que as oscilações do mercado continuem, sem definição de tendência. As notícias internas, mesmo boas, não foram suficientes para reverter este quadro mais pessimista. Todos os mercados no Brasil devem manter as oscilações, sem definição de tendência, enquanto não se souber o novo nível de juros nos Estados Unidos, e as Bolsas norte-americanas não mostrarem uma tendência mais definida. É preciso também saber qual a velocidade de ajuste da economia dos Estados Unidos - na direção que o FED está trabalhando, de redução do nível de atividade para pressionar menos a inflação - para verificar como a economia internacional vai reagir, e, na enxurrada, a brasileira. Juros começam calmos, mas sobem Os agentes que atuam no mercado de juro - bancos e investidores - até que começaram o dia mais tranqüilos. O governo colocou dinheiro no mercado, sinalizando uma taxa levemente inferior à oferecida na semana passada, de 18,57% contra 18,60% ao ano. Nada que efetivamente pudesse mudar a percepção do mercado, que continua com muito medo de manter nas carteiras títulos prefixados. Quando há receio de que os juros devem subir, o mercado prefere comprar os títulos pós-fixados. Mas o cenário de incerteza internacional pesou na formação das taxas. No mercado futuro, os juros para outubro fecharam em 19,92% ao ano, um pouco acima do fechamento ajustado da última sexta-feira, de 19,89% ao ano. É necessário fazer um ajuste nas taxas para poder comparar os dados. Os negócios com swaps prefixados de um ano - um bom parâmetro das expectativas de juros para prazos mais longos - fecharam a 21,57% ao ano, tomando como base uma taxa de 252 dias úteis no período. Na sexta-feira, nesta mesma base, o swap prefixado de um ano fechou a 21,26% ao ano. Dólar fecha com alta de 0,5% O dólar comercial fechou hoje os últimos negócios com alta de 0,5%, cotado a R$ 1,808 na ponta de venda. Este mercado trabalhou o dia todo em alta, em relação aos últimos negócios de sexta-feira, mas dentro de intervalos razoáveis. A cotação média do dia, no entanto, segundo o Banco Central, ficou em R$ 1,8058, com recuo de 0,33% sobre a cotação média da ponta de venda na última sexta-feira. É este o dólar oficial. Qualquer queda nas bolsas norte-americanas pressiona a cotação do dólar, com receio de saída dos investidores internacionais, que precisam cobrir suas posições lá, e vendem seus ativos aqui. Por outro lado, no atual nível de preços - em torno de R$ 1,80 - a cada alta da cotação, aparecem os exportadores fechando operações de adiantamento de câmbio para aproveitar a taxa maior. É consenso entre os analistas que, na atual conjuntura econômica e financeira, do Brasil e dos mercados internacionais, o dólar a R$ 1,80 é um bom patamar de referência. Menos do que isso, os exportadores se retraem. Bolsa paulista cai junto com Nasdaq A Bolsa de Valores de São Paulo fechou com queda de 2,14%, acompanhando o movimento de baixa da Nasdaq, de 3,86%. A alta da Bolsa de Nova Iorque, de 0,24% (Dow Jones), não chegou a animar o mercado brasileiro. O mercado acionário começa a dar sinais de cansaço, de tanto sobe e desce, e falta de definição de tendência. O volume de negócios ficou em apenas R$ 406 milhões, o que eqüivale a US$ 225 milhões. Para se ter uma idéia, no mês de abril, a média diária de negócios na Bovespa foi da ordem de US$ 465 milhões. A Bolsa brasileira vai continuar sofrendo com as oscilações internacionais.