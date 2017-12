Mercado ainda tenso com crise Argentina Nem mesmo a aprovação às pressas, pelo Senado argentino, do pacote de eliminação imediata do déficit nas contas públicas trouxe otimismo aos mercados. A notícia foi bem recebida inicialmente, mas ainda restam muitas dúvidas quanto à implantação das medidas. As pressões populares são grandes e a base de sustentação política está unida pela gravidade extrema da situação. Hoje esperam-se manifestações em 50 pontos no país. O que os investidores temem é uma forte queda na arrecadação fiscal, o que frustraria a meta de déficit zero, mesmo com os cortes draconianos anunciados. Amanhã será divulgada a arrecadação de junho, um primeiro sinal, atraindo a atenção do mercado. A estratégia do governo é de eliminar as captações no mercado para que as taxas de juros caiam, voltando a níveis sustentáveis. Isso propiciaria a retomada do crescimento econômico com a melhora da confiança dos investidores. Por enquanto, são somente planos. No curto prazo, o governo tenta evitar uma situação de insolvência. Para tanto, o vice-ministro de Economia, Daniel Marx, viaja para Washington esta semana para pedir ao Fundo Monetário Internacional (FMI) um adiantamento de recursos do pacote de ajuda financeira concedido ao país no final do ano passado. Também tenta negociar uma operação de troca de US$ 1,3 bilhão dos US$ 4,2 bilhões dos títulos da dívida interna (Letes) com vencimento até o final do ano por papéis mais longos. O anúncio da operação já era esperado na semana passada, mas, aparentemente, ficou condicionado à aprovação do pacote fiscal pelo Senado. O mercado espera resultados palpáveis. Ninguém deixa de reconhecer os esforços do governo argentino, mas a gravidade da crise ainda prevalece. É que não se sabe se os enormes sacrifícios serão suficientes. Para muitos, o destino da Argentina está selado: desvalorização e moratória. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.