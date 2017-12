Mercado ajusta-se à nova Selic O mercado financeiro teve uma manhã de ajustes à nova taxa básica de juros - Selic -, de 17% ao ano, estabelecida na última sexta-feira pelo Banco Central (BC). A redução veio em um momento quando ninguém mais esperava pelo novo corte da taxa. Essa queda era tida como certa apenas na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), dia 18 de julho. A questão que fica, agora, é se haveria espaço para novo corte da Selic. Para alguns operadores, o cenário externo estabilizado e a inflação sob controle abrem espaço para mais uma queda de 0,5 ponto porcentual. Por enquanto, não há apostas concretas sobre mais uma redução. Há pouco títulos prefixados de swap, com base em 252 dias úteis, pagavam juros de 18,26% ao ano. Na sexta-feira, papéis com as mesmas características pagavam juros de 18,32% ao ano. Dólar sobe 0,15% No mercado de câmbio, o fluxo de recursos mostrou-se equilibrado esta manhã. Operadores do mercado não esperam pressões de saída de investimentos. Há pouco, o dólar estava cotado a R$ 1,8000 na ponta de venda. Uma alta de 0,15% em relação ao fechamento oficial de sexta-feira - R$ 1,7972. Bovespa não registra alta esperada A expectativa de alta na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), hoje, em função da queda nos juros, não se concretizou. No início da tarde, a Bolsa operava em leve alta de 0,10% e chegou a cair 0,82%. A Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que negocia ações do setor de tecnologia - operava em queda de 0,24%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - segue em alta de 0,48%.