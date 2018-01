Mercado aposta em bom nome para o BC; bolsa sobe e dólar e juros caem A expectativa de que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciará ainda hoje o nome do novo presidente do Banco Central fez a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) subir na última hora do pregão. O nome mais falado é o do presidente do banco Icatu, Pedro Bodin. A Bovespa fechou em alta de 1,50%, com giro financeiro de R$ 371 milhões. A renúncia do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Paul O´Neill, considerado linha dura em relação aos países latino-americanos, em especial no que se referia a recursos do FMI, também ajudou o mercado acionário. O C-Bond respondeu rapidamente à demissão e, às 18 horas, subia 2,14%, para 59,750 centavos de dólar. As maiores altas do Ibovespa foram de Net PN (+11,11%), AES Elpa (+7,06%), Embratel PN (+5,42%), Cemig PN (+5,36%) e Acesita PN (+4,82%). Os piores desempenhos do índice foram de Brasil Telecom ON (-2,11%), Inepar PN (-1,67%), Gerdau PN (-0,82%) e Eletrobrás ON (-0,74%). Câmbio No câmbio, o dia foi de leve baixa, com o expectativa de um bom nome para o Banco Central. O dólar comercial atingiu a mínima no meio da tarde, de R$ 3,72 (-1,33%). No entanto, a indefinição do nome até o fechamento fez a moeda norte-americana encerrar com ligeira queda de 0,27%, a R$ 3,76. Se o novo presidente do BC não sair hoje ou no fim de semana, a reação na segunda-feira poderá ser pior do que a definição de um nome que não seja o mais esperado, afirmaram operadores. O comportamento do dólar na segunda-feira vai depender ainda do eventual início da rolagem do vencimento de US$ 1,8 bilhão em títulos cambiais na quinta-feira (dia 12) e do anúncio da primeira prévia do IGP-M de dezembro. IPCA No mercado monetário, os juros futuros recuaram, apesar do IPCA de novembro ter chegado a 3,02%, a maior alta desde julho de 1994 e acima de todas as expectativas das instituições financeiras (entre 2,50% e 2,92%). Expectativas positivas em relação ao futuro presidente do BC superaram o pessisimo com a alta da inflação. Na BM&F, o contrato de DI futuro para 1º de abril de 2003, o mais negociado, teve hoje 105.959 negócios. A taxa deste contrato fechou o dia a 26,73% ao ano, de hoje ao vencimento, ante 27,02% de ontem.