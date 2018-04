Mercado aposta em manutenção dos juros O Comitê de Política Monetária (Copom) terá de definir na reunião de terça e quarta-feira se vai dar continuidade à trajetória de queda dos juros básicos da economia iniciada em julho, quando reduziu a taxa Selic de 18,5% para 18% ao ano. Para boa parte dos analistas, a contínua pressão sobre o câmbio, que aumenta o risco de repasse da desvalorização para os preços, deve levar a instituição a manter os juros. Alguns economistas, no entanto, vêem espaço para um corte de 0,5 ponto porcentual, argumentando que a economia está enfraquecida e que mudanças na política monetária agora tem impacto quase que exclusivo sobre a inflação de 2003, que parece sob controle. Há também quem acredite na manutenção da Selic, com adoção do viés de baixa, o instrumento que permite ao BC cortar os juros entre duas reuniões do Copom. O economista-chefe do banco ING, Marcelo Salomon, entende que o BC não deve mexer nos juros agora basicamente por causa da pressão sobre o câmbio. Ele destaca que o dólar subiu de R$ 2,87 para R$ 3,125 desde a reunião anterior da instituição, mesmo depois do anúncio do acordo de US$ 30 bilhões com o FMI. Salomon diz que um dólar nesse nível tende a provocar mais inflação, ainda que o repasse da desvalorização para os preços não seja dos maiores, pois o nível de atividade está patinando. "A inflação de 2003 pode ser contaminada pela alta do dólar neste ano, e o nível de incerteza é elevado, principalmente no cenário político." O ex-presidente do Banco Central (BC) Carlos Langoni, professor da FGV, também acha que o momento é de cautela. Ele diz que o câmbio está pressionado e a inflação ainda preocupa. O Índice de Preços no Atacado (IPA) da FGV, fortemente impactado pela alta do dólar, ficou em 2,66% em julho, destaca ele. Langoni reconhece que o enfraquecimento do nível de atividade dificulta o repasse desses aumentos para o varejo, mas lembra que boa parte das tarifas públicas é corrigida pelo IGPM da FGV, um indicador no qual o peso dos preços no atacado é de 60%. Assim, se o IGPM permanecer em níveis elevados nos próximos meses, as tarifas públicas sofrerão aumentos expressivos em 2003, atingindo enfim os preços ao consumidor. "E o BC tem que mostrar que seu compromisso principal é com a inflação baixa." Em julho, o IPCA, o índice escolhido para o sistema de metas inflacionárias, ficou em 1,19%, acumulando alta de 4,17% no ano. O teto da meta para 2002 é de 5,5%, mas o próprio BC admitiu que a inflação deve superar esse número. O economista-chefe da Sul América Investimentos, Luiz Carlos Costa Rego, por sua vez, defende uma redução de 0,5 ponto da Selic. Primeiro, afirma ele, porque a demanda está muito fraca, como mostra a forte queda nas vendas de automóveis, que em julho caíram 6,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Costa Rego diz ainda que a meta inflacionária para 2003 foi ampliada de 3,25% para 4% e o intervalo de tolerância, de 2 para 2,5 pontos porcentuais, lembrando ainda que o acordo com o FMI abre um espaço para uma inflação de até 9% neste ano, sem que seja preciso abrir um diálogo com a instituição. O câmbio a R$ 3,125 não seria um obstáculo à redução dos juros? Não, responde ele: "Não é o nível de juros que afeta o câmbio, mas sim o cenário político." O economista-chefe do BBV Banco, Octavio de Barros, propõe uma terceira opção: manter a Selic, mas com a adoção do viés de baixa. Para ele, o momento é tão atípico que não permite uma decisão totalmente convencional por parte do Copom, baseada apenas na projeção de inflação sugerida pelo modelo. Barros entende que o viés de baixa funcionaria como um sinal para que "não se cristalize o mau humor no câmbio e no risco país", que pulou de 1.512 para 2.091 pontos desde a última reunião do Copom. Para ele, há argumentos que justificam tanto a manutenção dos juros quanto um corte de 0,5 ponto. O risco de que a reputação do BC seja arranhada num momento de turbulência e o fato de que a desvalorização recente já está impactando a inflação, por exemplo, recomendariam cautela. Entre os argumentos favoráveis à redução, ele lembra que o modelo do BC não deve projetar um IPCA acima do centro da meta de 2003 (4%) mesmo com um dólar a R$ 3 20 e que a inflação do ano que vem deve ficar abaixo da de 2002. Nesse cenário complexo, marcado por incertezas no cenário político, o mais indicado seria adotar o viés de baixa para tentar influenciar positivamente as expectativas do mercado, afirma Barros. No comunicado divulgado após a reunião, acrescenta ele, seria importante destacar a expectativa de redução no curto prazo da volatilidade do câmbio e do risco país. No entanto, se o dólar continuar muito pressionado nos próximos dias, é possível que o Copom faça o que sugere o economista-chefe da Crédit Lyonnais Securities Asia, Dalton Gardimam: "Num momento de tanta incerteza, o melhor que o Copom tem a fazer é se fingir de morto, mantendo os juros." Para Gardimam, o nível elevado do dólar e o comportamento da inflação recomendam cautela ao BC.