Mercado aposta em nova alta dos juros A pesquisa semanal divulgada hoje pelo Banco Central, com a previsão média do mercado para a inflação subindo de 11,84% para 11,99%, reforçou a idéia de que o Copom, que começa a reunião de fevereiro nesta terça-feira, voltará a aumentar os juros, desta vez entre 1 e 1,5 ponto porcentual. Os contratos futuros DIs voltaram a subir hoje e para amanhã a perspectiva é de DIs também em alta. Para os contratos de julho a alta subiu de 27,57% de sexta-feira para 28,12%. No câmbio, com o feriado nos Estados Unidos e a diminuição do risco iminente de guerra no Iraque, o dólar comercial devolveu hoje parte da alta de 2,23% contabilizada entre terça e sexta-feira da semana passada. O câmbio comercial fechou em baixa de 1,23%, cotado a R$ 3,62. O mercado acionário doméstico aproveitou-se do feriado norte-americano para se ajustar. O Ibovespa subiu 1,07%, com volume financeiro de R$ 547 milhões.