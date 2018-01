Mercado aposta na manutenção dos juros esta semana O mercado financeiro aposta na manutenção da taxa de juros na reunião desta semana do Comitê de Política Monetária do Banco Central. As projeções para a Selic ficaram estáveis em 19,75% em pesquisa semanal do BC divulgada hoje. Para agosto, as estimativas também apontam estabilidade. Para o fim deste ano, as projeções ficaram mais uma vez estáveis em 18%. As previsões para o IPCA de 2005 caíram pela nona semana, de 5,72% para 5,67%. O número ainda está acima da meta de 5,1%. Para agosto, o IPCA esperado ainda é de 0,40%. As estimativas de IPCA para 2006 permaneceram estáveis em 5%, pela sexagésima primeira semana consecutiva. A meta para o ano que vem é de 4,5%. As projeções de mercado para o reajuste dos preços administrados neste ano caíram de 7,20% para 7,10% na pesquisa. É a quarta redução consecutiva. Para 2006, as estimativa para estes preços recuaram de 5,75% para 5,60%.