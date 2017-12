Mercado apreensivo no começo do dia O Comitê de Política Monetário (Copom) define hoje a nova taxa básica de juros - Selic. A expectativa da maioria dos analistas é que a taxa fique em 17% ao ano (veja mais informações no link abaixo). A questão política em relação à obra superfaturada do fórum trabalhista de São Paulo, a perspectiva de aumento da inflação e o preço do petróleo devem guiar a decisão do Comitê. Há pouco, os juros prefixados dos títulos de swap de 252 dias úteis pagavam juros de 18,66% ao ano. O possível reaquecimento da questão política (veja mais informações no link abaixo) provocou um recuo de 0,06% na abertura da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Agora, a Bolsa opera em queda de 1,18%. O mercado de ações também é prejudicado pelo mercado externo. A Nasdaq - bolsa norte-americana que negocia ações do setor de tecnologia - registra queda de 1,16%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - acumula alta de 0,25%.