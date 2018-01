Mercado aprova alta dos juros e Meirelles Os mercados de juros, bolsa e câmbio reagiram positivamente à decisão unânime do Copom de elevar a taxa Selic em três pontos porcentuais, de 22% para 25%, apesar de ter surpreendido muita gente. A sabatina do futuro presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, ontem em comissão do Senado, também ajudou nos indicadores. Os juros dos contratos de DI futuro de prazos mais curtos subiram, ajustando-se à elevação agressiva da Selic; os de prazo mais longo, ao contrário, caíram, à medida que o mercado acredita que, mantida a tendência de desaceleração da inflação, a trajetória dos juros poderá ser invertida em breve. Presente para Lula Muitos operadores avaliaram que a decisão de aumentar os juros foi "um presente" ou "um grande favor" ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que já começará o mandato com um juro bastante alto e talvez nem precise elevá-lo mais, podendo iniciar o processo de queda das taxas talvez ainda no final do primeiro trimestre de 2003. Na BM&F, o juro do contrato de DI futuro de 1º janeiro - o primeiro a vencer após a decisão de hoje do Copom - que encerrara o dia de ontem a 23,70% ao ano, procurou o nível de equilíbrio imediatamente após o anúncio e acabou fechando o dia a 24,49%. O contrato mais negociado nesta quarta-feira, o DI/abril, fechou o dia com taxa de 26,22%, ante 25,94% da véspera. Já os contratos de julho fecharam em 26,81%, ante 27,30% de ontem. Dólar cai pelo quarto dia No câmbio, o aumento dos juros fez o dólar fechar em baixa pelo quarto dia consecutivo. O câmbio comercial encerrou em queda de 1,40%, a R$ 3,525 - mesmo preço de fechamento em 21 de novembro. A percepção nas mesas de operação é de que aumento da taxa Selic poderá servir de estímulo para atrair recursos externos, que poderiam irrigar o mercado cambial antes de migrarem para aplicações indexadas a juro. O dólar futuro para janeiro teve queda de 1,63%, a R$ 3,502. No mercado da dívida, o C-Bond subiu e o risco Brasil caiu. Às 17h42, o C-Bond avançava 2,64%, para 65,50 centavos de dólar; e o risco País recuava 43 pontos, para 1.465 pontos base, menor nível desde 19 de junho último. Bom volume na bolsa Nas bolsa paulista, o aumento de três pontos percentuais da Selic chegou a fazer a Bovespa cair à mínima de -1,02%. Mas acabou prevalecendo a avaliação de que este tranco nos juros estancará a inflação, além de induzir a queda do dólar. Além disso, os investidores comprados em índice futuro, cujo contrato venceu hoje na BM&F, forçaram a alta da bolsa. O Ibovespa fechou em alta de 1,40% e o volume financeiro somou R$ 1,632 bilhão. O giro foi engordado pelo exercício de opções sobre o índice na Bovespa. Os melhores desempenhos do Ibovespa foram de Net PN (+7,69%), Eletrobrás ON (+7,37%), Copel PNB (+7,10%), Tractebel ON (+6,57%) e Cesp PN (+6,47%). As maiores quedas foram registradas por Vale PNA (-2,85%), Embraer ON (-2,71%), Usiminas PNA (-1,96%) e Embraer PN (-1,74%).