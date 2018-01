Mercado aprova amplamente decisão do Copom A decisão unânime do Copom de elevar a taxa Selic em três pontos porcentuais, de 22% para 25% ao ano, foi amplamente aprovada pelo mercado financeiro, apesar de ter surpreendido muita gente. A aposta de três pontos também estava nas mesas de operações, mas a previsão majoritária era de uma alta menor, de dois pontos, para 24%. Por isso, os juros dos contratos de DI futuro de prazos mais curtos subiram, ajustando-se à elevação mais agressiva da Selic; os de prazo mais longo, ao contrário, caíram, à medida que o mercado acredita que, mantida a tendência de desaceleração da inflação, a trajetória dos juros poderá ser invertida em breve. Nesse sentido, os 25% de agora poderiam até ser um "teto" do juro. A última vez em que a Selic esteve mais ou menos nesse nível foi em maio/junho de 1999: em 12 de maio daquele ano, a taxa caiu de 29,5% para 27% e, no mês seguinte, para 23,5%. "É melhor tomar uma atitude dessas agora e a inflação ficar sob controle do que deixar desembestar", comentou um operador. "Há um aumento generalizado de preços, inclusive para aqueles que não têm custos dolarizados, como os serviços. Existindo o risco de volta da indexação, não tinha como ser diferente a atuação do BC", avaliou um economista. "Foi uma decisão agressiva, que deixará o próximo governo mais tranquilo", disse outro executivo. No câmbio, o dólar comercial encerrou em queda de 1,40%, a R$ 3,525 - mesmo preço de fechamento em 21 de novembro. No mercado da dívida, às 17h42, o C-Bond avançava 2,64%, para 65,50 centavos de dólar; e o risco País recuava 43 pontos, para 1.465 pontos base, menor nível desde 19 de junho último. Na Bovespa, o Ibovespa fechou em alta de 1,40% e o volume financeiro somou R$ 1,632 bilhão.